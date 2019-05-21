Перші кадрові призначення Зеленського: повний список

Президент зосередився на формуванні своєї Адміністрації. Однак почав він зі зміни начальника Генштабу, призначивши на місце Муженка Руслана Хомчака, який очолював операцію із взяття Іловайська.

Після цього він призначив юриста Андрія Богдана главо Адміністрації Президента.

З офіційної біографії Богдана відомо, що У січні 2008 року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив його своїм заступником з питань боротьби з корупцією.

Залишився в уряді після перемоги Віктора Януковича. У березні 2010 року став заступником міністра Кабінету міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Пізніше цю посаду ліквідували, але вже за часів прем’єрства Миколи Азарова знову призначив Андрія Богдана уповноваженим Кабміну в сфері антикорупційної політики.

Після Євромайдану та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.

Слідом за Богданом, якого ЗМІ називали “куратором від Коломоського” у виборчому штабі Зеленського, послідувало призначення Шефіра.

Сергій Шефір — людина з близького кола Зеленського, адже він є співзасновником Студії “Квартал 95”.

Цікавим, хоча і не таким вже несподіваним, стало призначення представниці команди вже “попередників” Олени Зеркаль, яка за президента Порошенка була заступницею міністра закордонних справ.

На посаді заступника глави зовнішньополітичного відомства Зеркаль здебільшого займалася питаннями участі у міжнародних судах. Зокрема очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Відтепер вона стала заступницею глави АП.

Призначив Зеленський і представником Президента України у Верховній Раді України, ним став юрист Руслан Стефанчука.

Так, указом № 306/2019 Трофімова Сергія Володимировича призначено першим заступником глави Адміністрації Президента України.

Указом № 307/2019 призначено Костюка Юрія Юрійовича заступником глави Адміністрації Президента України.

Указом № 308/2019 заступником глави АПУ призначено Рябошапку Руслана Георгійовича.

Указом № 310/2019 заступником глави АП призначено Тимошенка Кирила Владленовича.

Також Андрія Єрмака призначено помічником Президента, а Михайла Федорова — радником.