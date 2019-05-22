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РНБО оновить не лише склад, але й формат роботи – Данилюк

РНБО оновить не лише склад, але й формат роботи – Данилюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України має оновити не лише склад, але й формат роботи. Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Після консультацій з Президентом ми вийдемо на новий формат РНБО, і ви побачите оновлений склад, який буде затверджений указом Президента", - зазначив Данилюк.

За його словами, зараз РНБО повинна оновити не лише склад, але й апарат – там мають працювати сильні люди, які готові відповісти на сучасні виклики.

Як зазначив Данилюк, першим завданням РНБО до кінця року є знайти рішення, яке дозволить не втратити транзит газу через територію України.

Крім того, за словами Данилюка, РНБО має займатися при необхідності ускладненнями у фінансовій сфері та на фронті.

Як повідомляв УНН, Данилюк прокоментував свої перспективи стати секретарем РНБО.

Українські Національні Новини

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