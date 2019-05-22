СНБО обновит не только состав, но и формат работы - Данилюк

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78124 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91439 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122653 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111522 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

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СНБО обновит не только состав, но и формат работы - Данилюк

СНБО обновит не только состав, но и формат работы - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 18219 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины должен обновить не только состав, но и формат работы. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"После консультаций с Президентом мы выйдем на новый формат СНБО, и вы увидите обновленный состав, который будет утвержден указом Президента", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас СНБО должен обновить не только состав, но и аппарат - там должны работать сильные люди, которые готовы ответить на современные вызовы.

Как отметил Данилюк, первой задачей СНБО до конца года является найти решение, которое позволит не потерять транзит газа через территорию Украины.

Кроме того, по словам Данилюка, СНБО должен заниматься при необходимости осложнениями в финансовой сфере и на фронте.

Как сообщал УНН, Данилюк прокомментировал свои перспективы стать секретарем СНБО.

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