Президент назначил Данилюка секретарем СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Украины, своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в президентском указе №327/2019 от 28 мая, передает УНН.
"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе Президента.
Напомним, Данилюк заявлял, что СНБО обновит не только состав, но и формат работы.
Ранее Данилюк объяснил затягивание Зеленского с кадровыми назначениями.