Президент назначил Данилюка секретарем СНБО

"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе Президента.

Напомним, Данилюк заявлял, что СНБО обновит не только состав, но и формат работы.

Ранее Данилюк объяснил затягивание Зеленского с кадровыми назначениями.