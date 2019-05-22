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Начальник СДО Гелетей подав у відставку

Начальник СДО Гелетей подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Начальник Служби державної охорони України Валерій Гелетей написав рапорт про відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook і опублікував фото рапорту, передає УНН.

"Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було би безвідповідально", - написав Гелетей.

Він побажав своєму наступнику "сили, мудрості й наснаги в почесній службі на благо нашої Батьківщини".

"Йдучи з посади керівника Управління державної охорони України, я продовжуватиму свою віддану службу Державі, Народові, Закону", - зазначив Гелетей.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак подав заяву на ім'я Президента України Володимира Зеленського про свою відставку.

Українські Національні Новини

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