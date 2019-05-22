Начальник СДО Гелетей подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Начальник Служби державної охорони України Валерій Гелетей написав рапорт про відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook і опублікував фото рапорту, передає УНН.
"Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було би безвідповідально", - написав Гелетей.
Він побажав своєму наступнику "сили, мудрості й наснаги в почесній службі на благо нашої Батьківщини".
"Йдучи з посади керівника Управління державної охорони України, я продовжуватиму свою віддану службу Державі, Народові, Закону", - зазначив Гелетей.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України.
Раніше міністр оборони України Степан Полторак подав заяву на ім'я Президента України Володимира Зеленського про свою відставку.