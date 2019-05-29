Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 24360 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 46383 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64175 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120512 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110996 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137321 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144564 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130097 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

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Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО

Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО

Киев  •  УНН

 • 24075 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в указе №333/2019, передает УНН.

"Уволить Гелетея Валерия Викторовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке.

Напомним, в 2014 году Гелетей был назначен начальником управления Государственной охраны пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.

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