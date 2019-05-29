Управління держохорони очолив Олексій Оцерклевич
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Новим начальником Управління державної охорони України призначено Олексія Оцерклевича. Про це йдеться в указі Президента України №334/2019, передає УНН.
“Призначити Оцерклевича Олексія Ярославовича начальником Управління державної охорони України”, — йдеться у документі.
Відзначимо, Оцерклевич — український військовик, підполковник Збройних сил України. Учасник війни на сході України, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади у часи боїв за Донецький аеропорт.
Брав участь у боях війни на сході України. Обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, згодом виконував обов’язки командира підрозділу. Брав участь у боях за Донецький аеропорт.
Оцерклевич має орден Богдана Хмельницького III та медаль “Захиснику Вітчизни”.
Раніше Президент звільнив Гелетея з посади начальника УДО.