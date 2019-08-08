Розпочалася зустріч Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Наразі розпочалася зустріч Глави держави Володимира Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія у Фанарі (назва резиденції Вселенського патріархату — ред.), пише УНН з посиланням на агентство церковних новин Romfea.
“Наразі триває зустріч Президента України Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм у Фанарі. Президента Зеленського привітав патріарх Варфоломій та його візит до Вселенського патріархату. Слід зазначити, що нарада проводиться в рамках офіційного візиту Президента України до Туреччини”, — вказано у повідомленні Romfea.
Факт зустрічі на власній сторінці у Twitter підтвердив і посол України в Турецькій республіці Андрій Сибіга: “Сьогодні на Фанарі у Стамбулі” та додав фото зустрічі Зеленського та Варфоломія.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини, який продовжується вже другий день, планує зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
Сьогодні на Фанарі у Стамбулі pic.twitter.com/CJNkTW0vun— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 8, 2019