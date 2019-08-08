Розпочалася зустріч Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія

“Наразі триває зустріч Президента України Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм у Фанарі. Президента Зеленського привітав патріарх Варфоломій та його візит до Вселенського патріархату. Слід зазначити, що нарада проводиться в рамках офіційного візиту Президента України до Туреччини”, — вказано у повідомленні Romfea.

Факт зустрічі на власній сторінці у Twitter підтвердив і посол України в Турецькій республіці Андрій Сибіга: “Сьогодні на Фанарі у Стамбулі” та додав фото зустрічі Зеленського та Варфоломія.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини, який продовжується вже другий день, планує зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Сьогодні на Фанарі у Стамбулі pic.twitter.com/CJNkTW0vun