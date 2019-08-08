Зеленський зустрінеться з Варфоломієм

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини, який продовжується вже другий день, планує зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм І. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу Президента.