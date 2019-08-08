Зеленський зустрінеться з Варфоломієм
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини, який продовжується вже другий день, планує зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм І. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу Президента.
Перший візит до Туреччини як Президент України Володимир Зеленський розпочав напередодні, 7 серпня. Сьогодні - другий день візиту.
"У Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І", - вказали в Офісі.
У межах візиту Глава держави вже провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.