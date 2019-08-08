Зеленский встретится с Варфоломеем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию, который продолжается уже второй день, планирует встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем I. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Первый визит в Турцию в качестве Президента Украины Владимир Зеленский начал накануне, 7 августа. Сегодня - второй день визита.
"В Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I", - указали в Офисе.
В рамках визита Глава государства уже провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин.