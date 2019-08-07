Відбулась офіційна зустріч президентів Зеленського та Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє прес-служба Прездента України, передає УНН.
Так, на площі перед Палацом Президента прозвучали гімни двох країн. Після цього глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти Туреччини та представили членів офіційних делегацій.
Після завершення церемонії розпочалися переговори Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у форматі “віч-на-віч”. Також заплановані українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський повідомив, що з Ердоганом обговорить окупацію Росією Кримського півострова та регулярні і неприпустимі порушення прав кримських татар і українців з боку Росії.