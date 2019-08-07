Состоялась официальная встреча президентов Зеленского и Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Анкаре состоялась официальная церемония встречи украинского лидера Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба Прездента Украины, передает УНН.
Так, на площади перед Дворцом Президента прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.
После завершения церемонии начались переговоры Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате “с глазу на глаз”. Также запланированы украинско-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский сообщил, что с Эрдоганом обсудит оккупации Россией Кримского полуострова и регулярные и недопустимые нарушения прав крымских татар и украинский со стороны России.