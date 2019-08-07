Зеленський назвав теми переговорів з Ердоганом

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом обговорить окупацію Росією Кримсього півострова та регулярні і неприпустимі порушення прав кримських татар і українців з боку Росії. Про це він сказав під час брифінгу в Туреччині, передає кореспондент УНН.