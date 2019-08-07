Зеленський назвав теми переговорів з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом обговорить окупацію Росією Кримсього півострова та регулярні і неприпустимі порушення прав кримських татар і українців з боку Росії. Про це він сказав під час брифінгу в Туреччині, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні я матиму зустріч з Президентом Туреччини паном Ердоганом. Ми обговоримо окупацію Криму та регулярні і неприпустимі порушення прав кримський татар і українців з боку Росії”, — заявив Зеленський.
Він згадав, що 75 років тому радянський режим також вчинив жахливий злочин щодо кримськотатарського народу.
“Мої товариші кримські татари розповідали мені, що довелось пережити їхнім предкам, коли о 4-й ранку до їхніх домівок постукала біда. Людям давали 15 хвилин на збори. Багато хто не знав російської мови і просто не розумів, чого від них хочуть військові”, — додав Президент.
Нагадаємо. вчора у прес-службі Ердогана повідомили, що він обговорюватиме з Зеленським.