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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 105532 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134133 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143026 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129318 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129923 просмотра

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Зеленский назвал темы переговоров с Эрдоганом

Зеленский назвал темы переговоров с Эрдоганом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит оккупации Россией Кримсього полуострова и регулярные и недопустимые нарушения прав крымских татар и украинцев со стороны России. Об этом он сказал во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.

“Сегодня я буду иметь встречу с Президентом Турции господином Эрдоганом. Мы обсудим оккупацию Крыма и регулярные и недопустимые нарушения прав крымский татар и украинский со стороны России”, — заявил Зеленский.

Он вспомнил, что 75 лет назад советский режим также совершил ужасное преступление по крымскотатарского народа.

“Мои товарищи крымские татары рассказывали мне, что пришлось пережить их предкам, когда в 4-й утра в их дома постучалась беда. Людям давали 15 минут на сборы. Многие не знали русского языка и просто не понимал, чего от них хотят военные”, — добавил Президент.

Напомним. вчера в пресс-службе Эрдогана сообщили, что он будет обсуждать с Зеленским.

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