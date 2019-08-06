У прес-службі Ердогана повідомили, що він обговорюватиме з Зеленським

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прес-служба президента Турецької республіки Реджепа Ердогана навела деталі візиту Президента України Володимира Зеленського до Анкари та Стамбулу, пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення.

Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Туреччини 7-8 серпня 2019 року на запрошення президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

“В ході візиту пройдуть перемовини щодо двосторонніх відносини між Туреччиною та Україною, будуть переглянуті всі їхні аспекти, буде обговорюватися можливість прийняття рішень щодо поліпшення співпраці. Крім двосторонніх відносин, передбачається обмін думками щодо регіональних та міжнародних питань, включаючи мир та стабільність у Чорноморському регіоні”, — вказали у прес-службі турецького лідера.

Ердоган також, опісля прямих перемовин в Анкарі, відвідає форум українсько-турецького бізнесу у Стамбулі.

Як зазначав УНН, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на 11 нараді послів заявив про незмінну позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського Криму та продовженні активної політики захисту прав кримських татар.

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