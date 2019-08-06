В пресс-службе Эрдогана сообщили, что он будет обсуждать с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Пресс-служба президента Турецкой республики Реджепа Эрдогана привела детали визита Президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и Стамбул, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение.
Президент Украины Владимир Зеленский совершит официальный визит в Турцию 7-8 августа 2019 года по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
“В ходе визита пройдут переговоры по двусторонним отношения между Турцией и Украиной, будут пересмотрены все их аспекты, будет обсуждаться возможность принятия решений по улучшению сотрудничества. Кроме двусторонних отношений, предполагается обмен мнениями по региональным и международным вопросам, включая мир и стабильность в Черноморском регионе”, — указали в пресс-службе турецкого лидера.
Эрдоган также, после прямых переговоров в Анкаре, посетит форум украинского-турецкого бизнеса в Стамбуле.
Как отмечал УНН, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 11 совещании послов заявил о неизменной позиции относительно непризнания временной оккупации украинского Крыма и продолжении активной политики защиты прав крымских татар.