Началась встреча Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сейчас началась встреча Главы государства Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея в Фанаре (название резиденции Вселенского патриархата — ред.), пишет УНН со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.
“Сейчас проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем в Фанаре. Президент Зеленского приветствовал патриарх Варфоломей и его визит в Вселенского патриархата. Следует отметить, что совещание проводится в рамках официального визита Президента Украины в Турцию”, — указано в сообщении Romfea.
Факт встречи на своей странице в Twitter подтвердил и посол Украины в Турецкой республике Андрей Сибига: “Сегодня на Фанаре в Стамбуле” и добавил фото встречи Зеленского и Варфоломея.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию, который продолжается уже второй день, планирует встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
Сьогодні на Фанарі у Стамбулі pic.twitter.com/CJNkTW0vun— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 8, 2019