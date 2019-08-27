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Болтон підтвердив можливу зустріч Трампа і Зеленського у Варшаві

Болтон підтвердив можливу зустріч Трампа і Зеленського у Варшаві

Київ • УНН

 • 9336 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві. Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джон Болтон у коментарі журналістам під час свого візиту в Україну, пише УНН.

“Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві”, — повідомив Болтон.

Спілкування може відбутися в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни. Тому поки Болтон не може сказати про тривалість можливої зустрічі адже в обох глав держав буде насичений графік візиту до Польщі.

Як писав УНН раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном активізацію відносин України та США у сфері національної безпеки.

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