Данилюк після зустрічі з Болтоном заявив про "перспективи" співпраці України та США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном активізацію відносин України та США у сфері національної безпеки. Про це повідомив сам Данилюк у Facebook, передає УНН.
"Щойно завершив зустріч із моїм візаві, радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Продовжили нашу дискусію, розпочату трохи більше місяця тому у Вашингтоні, щодо активізації відносин України та Сполучених Штатів Америки у сфері національної безпеки. Дякую пану Болтону та нашим американським партнерам за підтримку поглядів команди Президента. Наше співробітництво відкриває багато перспектив для обох країн!" - зазначив Данилюк.
Нагадаємо, 27 серпня Джон Болтон прибув з візитом до Києва, він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями.
Напередодні Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення Президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.