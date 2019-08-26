Радник Трампа прокоментував свій майбутній візит в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у майбутньому чекає зустрічей з українськими партнерами у Києві, а також підтримує зусилля і бачення президента України Володимира Зеленського. Про це Болтон повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президент (США Дональд Трамп — ред) провів результативні зустрічі в Біарріці на саміті G7. Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами у Києві. Ми підтримуємо зусилля і бачення президента (України Володимира) Зеленського для створення сильнішої та процвітаючої України”, — написав Болтон.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли би завадити анексії Криму у 2014-му році.
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Раніше Державний секретар США Майкл Помпео привітав українців від імені президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та американського народу з 28-ю річницею незалежності України.