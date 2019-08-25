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Трамп не виключив запрошення Путіна на зустріч G-7 наступного року

Трамп не виключив запрошення Путіна на зустріч G-7 наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав можливим запрошення президента РФ Володимира Путіна на зустріч лідерів країн "Великої сімки" в 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Агентство повідомляє, що президент США Дональд Трамп заявив, що "безумовно можливо", він запросить Володимира Путіна в якості гостя на саміт Великої Сімки в наступному році в Сполучених Штатах, де буде створена зустріч з представниками інших країн, які виключили російського лідера через анексію Криму.

У неділю, 25 серпня, Трамп виступив в Біарріці, Франція, перед початком денної сесія G-7.

"Раніше він закликав повністю повернути Путіна в те, що колись було "вісімкою", в той час як інші країни відмовилися прийняти реадмісію щодо Росії, яка вийшла з блоку через свої військові дій в Україні", - повідомляє Bloomberg.

Однак Трамп уточнив, що ще не знає точно чи запросить Путіна.

Нагадаємо, США прийматимуть G-7 в наступному році. Раніше Трамп підтримав ідею повернення Росії в G-7.

"Я думаю, що набагато більш доречно повернути Росію", - сказав він. Однак інші світові лідери висловилися проти цієї ідеї.

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