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6 марта, 17:12 • 135169 просмотра

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Туск: причины исключения России из G8 до сих пор актуальны

Туск: причины исключения России из G8 до сих пор актуальны

Киев  •  УНН

 • 12898 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Причины, по которым Россия была исключена из "Большой восьмерки" (G8) в 2014 году, по-прежнему актуальны. Об этом сообщил во время пресс-конференции перед началом заседания G7 во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.

"Политика России в отношении соседей, особенно агрессия против Украины. Год назад в Канаде президент Трамп предложил вновь пригласить Россию в G7, заявляя открыто, что аннексия Крыма Россией была частично оправдана. И что мы должны принять этот факт. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой", - отметил Туск.

"Когда речь заходит о спекуляции вокруг приглашения России за стол переговоров, я бы хотел сказать следующее. Первое: причины, по которым Россия была исключена (из G8 - ред.) в 2014 году, по-прежнему актуальны. Более того, появляются новые причины, такие как провокация России на Азовском море. Второе: когда Россию впервые пригласили в "семерку", считалось, что она пойдет по пути либеральной демократии, верховенства закона и прав человека. Есть ли среди нас кто-нибудь, кто может с полной уверенностью сказать, не из-за бизнес-интересов, что Россия идет по этому пути? " - добавил он.

Также он отметил, что сегодня будет пытаться "убедить своих собеседников в том, что было бы лучше пригласить Украину как гостя, конечно, на следующей встрече G7, чтобы услышать мнение нового Президента. Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, что он будет очень заинтересован".

Добавим, в последние дни обсуждается возможность реинтеграции России в G7. Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.

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