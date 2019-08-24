Туск: причини виключення Росії з G8 досі актуальні

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Причини, з яких Росія була виключена з "Великої вісімки" (G8) у 2014 році, як і раніше актуальні. Про це повідомив під час пресконференції перед початок засідання G7 у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.