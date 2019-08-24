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Туск: причини виключення Росії з G8 досі актуальні

Туск: причини виключення Росії з G8 досі актуальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Причини, з яких Росія була виключена з "Великої вісімки" (G8) у 2014 році, як і раніше актуальні. Про це повідомив під час пресконференції перед початок засідання G7 у французькому Біарріці голова Європейської ради Дональд Туск, передає УНН

"Політика Росії щодо сусідів, особливо агресія проти України. Рік тому в Канаді президент Трамп запропонував знову запросити Росію в G7, заявляючи відкрито, що анексія Криму Росією була частково виправдана. І що ми повинні прийняти цей факт. Ні за яких умов ми не можемо погодитися з цією логікою", - зазначив Туск.

"Коли мова заходить про спекуляції навколо запрошення Росії за стіл переговорів, я б хотів сказати наступне. Перше: причини, за якими Росія була виключена (з G8 - ред.) в 2014 році, як і раніше актуальні. Більш того, з'являються нові при чини, такі як провокація Росії на Азовському морі. Друге: коли Росію вперше запросили в "сімку", вважалося, що вона піде шляхом ліберальної демократії, верховенства закону і прав людини. Чи є серед нас хто-небудь, хто може з повною упевненістю сказати, не через бізнес-інтереси, що Росія йде цим шляхом?" - додав він.

Також він зазначив, що сьогодні буде намагатися "переконати своїх співрозмовників в тому, що було б краще запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового Президента. Я говорив з ним про це два дні тому, і я знаю, що він буде дуже зацікавлений".

Додамо, останніми днями обговорюється можливість реінтеграції Росії до G7. Все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 за участю Росії.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

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