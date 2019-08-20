Трамп виступив за повернення РФ в G8
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає за доцільне повернення до формату G8 (“Великої вісімки”) за участю Росії. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, пише УНН.
“Я думаю, було б набагато доцільніше, якби Росія була в (G8)”, — наводить слова президента прес-пул Білого дому.
Варто також додати, що президент США Дональд Трамп має намір призначити на посаду посла в Росії першого заступника державного секретаря Джона Саллівана.
Як зазначав УНН, повернення до формату G8 можливо, якщо Москва докладе значних зусиль по реалізації мінських угод, заявив президент Франції Емманюель Макрон.
Сама ідея про повернення РФ у склад G8 звучала ще влітку минулого року, при тому, прем’єр Італії (який сьогодні подав у відставку — ред.) вважав ідею Трампа стосовно поновлення Росії у форматі G8 “абсолютно резонною”.