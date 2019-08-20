Трамп выступил за возвращение РФ в G8
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 ( “Большой восьмерки”) с участием России. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, пишет УНН.
“Я думаю, было бы гораздо целесообразнее, если бы Россия была в (G8)”, — приводит слова президента пресс-пул Белого дома.
Стоит также добавить, что президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность посла в России первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана.
Как отмечал УНН, возвращение к формату G8 возможно, если Москва приложит значительные усилия по реализации минских соглашений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрона.
Сама идея о возвращении РФ в состав G8 звучала еще летом прошлого года, при том, премьер Италии (который сегодня подал в отставку — ред.) считал идею Трампа о восстановлении России в формате G8 “абсолютно резонной”.