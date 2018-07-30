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Прем'єр Італії вважає ідею Трампа стосовно поновлення Росії у форматі G8 "абсолютно резонною"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Позиції президента США Дональда Трампа за розподілом оборонних витрат країн-учасниць НАТО і можливого повернення Росії до Групи семи та відновлення формату “вісімки” (G8) є “абсолютно слушними”. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час спільної з Трампом прес-конференції в Білому домі, передає УНН.

“Я особисто поділяю (ці позиції). Чесно кажучи, він висловив позицію і необхідність відновити рівновагу в витратах (НАТО), які традиційно дуже непропорційні, це абсолютно резонні позиції”, — зазначив він.

В Італії також вважають, що діалог між Вашингтоном і Москвою має фундаментальне значення для досягнення глобальної стабільності і безпеки, Рим і сам зацікавлений в такому діалозі.

“Що стосується Росії, Італія зацікавлена в діалозі з Росією. І Італія також вважає, що діалог між США і РФ є фундаментальним для того, щоб досягти позитивних результатів в глобальній перспективі з точки зору стабільності і безпеки”, — сказав він.

Конте, так само як і Трамп, активно виступає за взаємодію з Росією, незважаючи на регулярну критику з боку ліберально налаштованих політичних сил і преси. Після саміту G7 в червні Конте, зокрема, виступив за повернення до формату G8 за участю Росії. За його словами, це було б “в інтересах кожного”.

Як повідомляв УНН, референдум про те, чи повинна Італія залишити єврозону, не входить в домовленості керуючої коаліції і не буде проводитися.

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