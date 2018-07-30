Уряд Італії не планує референдум щодо виходу з єврозони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Референдум про те, чи повинна Італія залишити єврозону, не входить в домовленості керуючої коаліції і не буде проводитися. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова віце-прем’єра і лідера руху “5 зірок” Луїджі Ді Майо, інформує УНН.
Ді Майо сказав, що для уряду це питання було дуже “чутливим”, але воно не було частиною керівного “контракту”, узгодженого між “Рухом 5 зірок” і “Лігою”.
“Цей уряд не буде просувати референдум”, — сказав Ді Майо.
На цьому тижні засновник “Руху 5 зірок” Беппе Грілло сказав, що Італія повинна мати “план Б”, щоб вийти із зони євро, якщо цього вимагатимуть економічні умови і що італійці повинні проголосувати на референдумі. Прем’єр-міністр Джузеппе Конте і міністр економіки Джованні Тріа раніше заявляли, що уряд не має наміру виводити Італію з єврозони.
Як повідомляв УНН, глава МЗС Британії заявив, що Лондон через Brexit прагне зміцнити відносини з Пекіном.