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Уряд Італії не планує референдум щодо виходу з єврозони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Референдум про те, чи повинна Італія залишити єврозону, не входить в домовленості керуючої коаліції і не буде проводитися. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова віце-прем’єра і лідера руху “5 зірок” Луїджі Ді Майо, інформує УНН.

Ді Майо сказав, що для уряду це питання було дуже “чутливим”, але воно не було частиною керівного “контракту”, узгодженого між “Рухом 5 зірок” і “Лігою”.

“Цей уряд не буде просувати референдум”, — сказав Ді Майо.

На цьому тижні засновник “Руху 5 зірок” Беппе Грілло сказав, що Італія повинна мати “план Б”, щоб вийти із зони євро, якщо цього вимагатимуть економічні умови і що італійці повинні проголосувати на референдумі. Прем’єр-міністр Джузеппе Конте і міністр економіки Джованні Тріа раніше заявляли, що уряд не має наміру виводити Італію з єврозони.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Британії заявив, що Лондон через Brexit прагне зміцнити відносини з Пекіном.

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