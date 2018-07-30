Глава МЗС Британії заявив, що Лондон через Brexit прагне зміцнити відносини з Пекіном

“Оскільки Велика Британія залишає ЄС і стає все більш відкритою для світу, ми віддані поглибленню цього дуже важливого партнерства в XXI столітті”, — наводить його слова прес-служба МЗС королівства.

Хант проведе переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І в рамках “стратегічного діалогу між Великою Британією і Китаєм”. “Очікується, що обговорюватимуться такі теми, як важливість багатосторонньої та вільної торгівлі, а також шляхи спільної роботи Великої Британії і Китаю над глобальними викликами, такими як зміна клімату, розвиток, безпека і нерозповсюдження (ядерної зброї) і забезпечення дотримання санкцій ООН щодо Північної Кореї. Вони також вивчать шляхи вибудовування і без того міцних економічних зв’язків між країнами”, — йдеться в поширеному комюніке МЗС Сполученого Королівства.

Після відвідин Пекіна британський міністр відправиться в Париж і Відень для переговорів зі своїми колегами з питань “виходу Великої Британії з ЄС, міжнародної безпеки, загрози з боку Росії, війни в Сирії та іранської (ядерної) угоди”, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, ЄС відкинув британський план щодо митного союзу після Brexit.