Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон через Brexit стремится укрепить отношения с Пекином

“Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится все более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке”, — приводит его слова пресс-служба МИД королевства.

Хант проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках “стратегического диалога между Великобританией и Китаем”. “Ожидается, что будут обсуждаться такие темы, как важность многосторонней и свободной торговли, а также пути совместной работы Великобритании и Китая над глобальными вызовами, такими как изменение климата, развитие, безопасность и нераспространение (ядерного оружия) и обеспечение соблюдения санкций ООН в отношении Северной Кореи. Они также изучат пути выстраивания и без того прочных экономических связей между странами”, — говорится в распространенном коммюнике МИД Соединенного Королевства.

После посещения Пекина британский министр отправится в Париж и Вену для переговоров со своими коллегами по вопросам “выхода Великобритании из ЕС, международной безопасности, угрозы со стороны России, войны в Сирии и иранской (ядерной) сделки”, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ЕС отверг британский план по таможенному союзу после Brexit.