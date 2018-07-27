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ЄС відкинув британський план щодо митного союзу після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Основний переговірник від ЄС щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу Мішель Барньє напередодні відкинув ключові елементи нових пропозицій Лондона з питань торгівлі. Про це УНН повідомляє з посиланням на EurActiv.

Проте, Барньє заявив, що вірить, що британський переговірник Домінік Рааб, з яким він зустрівся в Брюсселі в четвер, "зрозумів наші побоювання" щодо кордону між членом ЄС Ірландією і британської провінцією Північною Ірландією.

ЄС хоче, щоб Північній Ірландії вдалося уникнути повторних прикордонних перевірок.

При цьому Барньє дав зрозуміти, що британська пропозиція зі збору мит для ЄС не змогла переконати вже скептично налаштованих європейців.

"ЄС не може і... не буде делегувати застосування своєї митної політики та правил, збір ПДВ і акцизів не своєму члену, який не підкорятиметься структурам ЄС. Будь-які митні механізми або митний союз... повинні поважати цей принцип", - сказав Барньє.

Він додав, що британська сторона "пообіцяла повернутися до нас з конкретними пропозиціями про те, як вирішити наші проблеми".

Британія збирається покинути блок 30 березня, але обидві сторони хочуть укласти угоду по виходу Великої Британії з Євросоюзу до кінця жовтня, щоб дати парламентам достатньо часу для схвалення угоди.

Нагадаємо, Лондон попередив, що без торгової угоди не заплатить ЄС мільярди "відступних".

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