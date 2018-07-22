Лондон попередив, що без торгової угоди не заплатить ЄС мільярди "відступних"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб попередив Брюссель, що Лондон не буде платити ЄС узгоджені “відступні” в розмірі 39 млрд фунтів (51 млрд доларів), якщо сторонам не вдасться укласти торговельну угоду. Про це він заявив в інтерв’ю газеті The Telegraph, посилаючись на положення Статті 50 Договору про ЄС, яка запустила процедуру виходу країни зі складу співтовариства, інформує УНН.

“Стаття 50 вимагає, щоб у міру того, як ми ведемо переговори про нашу угоду про вихід з ЄС, був також досягнутий прогрес за параметрами наших майбутніх відносин, так що вони обидва (положення) взаємопов’язані”, — сказав Рааб в своєму першому інтерв’ю друкованому виданню. “Не може бути так, що одна сторона виконує свої зобов’язання за угодою, а інша — ні. Так що я думаю, що ми повинні дати чітко зрозуміти, що між двома положеннями є залежність”, — сказав міністр.

“У нас є 12 тижнів до жовтня, після чого ми впритул підійдемо до крайнього терміну для укладання угоди”, — сказав Рааб, нагадавши, що переговори повинні бути завершені вже через три місяці, щоб у національних парламентів було півроку для схвалення угоди. Датою ж Brexit визначено 29 березня 2019 року. “На рахунку кожна хвилина кожного дня. Я думаю, що нам потрібно боротися насправді дуже серйозно, щоб забезпечити найкращий Brexit”, — додав міністр.

За даними видання, Тереза Мей і її міністри мають намір використати півтора літніх місяці на те, щоб здійснити поїздки по країнах ЄС в спробі заручитися підтримкою європейських столиць свого плану по Brexit. При цьому з обох сторін Ла-Маншу починають лунати заклики готуватися до того, що угоди в результаті переговорів виробити не вдасться, і Великій Британії доведеться взаємодіяти з Євросоюзом за правилами Світової організації торгівлі, тобто втративши право на усі преференційні тарифи.

Як повідомляв УНН, Київ і Лондон ведуть переговори про розширену торговельну угоду після Brexit.

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