Київ і Лондон ведуть переговори про розширену торговельну угоду після Brexit

"Після Brexit Угода про асоціацію втратить силу для Британії, тому на зміну повинен прийти двосторонній документ. У нас амбітні плани. Ми з британцями хочемо піти далі, ніж це було в Угоді про асоціацію, оскільки час іде, і ми розуміємо, що деякі речі застаріли, або десь можна отримати більш широкий доступ до ринку. Ми про це сказали британській стороні. Спочатку реакція була дуже стриманою. Але я сподіваюся, що в процесі консультацій ми все-таки зможемо вийти на те, що нова угода про зону вільної торгівлі була б більш амбітною", - заявила Галібаренко.

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Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна і Сербія дуже близькі до підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами, залишилося тільки узгодити два пункти.