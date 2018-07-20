Киев и Лондон ведут переговоры о расширенном торговом соглашении после Brexit

“После Brexit Соглашение об ассоциации потеряет силу для Британии, поэтому на смену должен прийти двусторонний документ. У нас амбициозные планы. Мы с британцами хотим пойти дальше, чем это было в Соглашении об ассоциации, поскольку время идет, и мы понимаем, что некоторые вещи устарели, либо где-то можно получить более широкий доступ к рынку. Мы об этом сказали британской стороне. Сначала реакция была очень сдержанной. Но я надеюсь, что в процессе консультаций мы все-таки сможем выйти на то, что новое соглашение о зоне свободной торговли было бы более амбициозным”, — заявила Галибаренко.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между странами, осталось только согласовать два пункта.