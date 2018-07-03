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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92726 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114049 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134862 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141573 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 178966 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155972 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о ЗСТ - Порошенко

Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о ЗСТ - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между странами, осталось только согласовать два пункта. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления на сербско-украинском бизнес-форуме, передает УНН.

"Мы ничего не обещали, но мы очень близки к подписанию ассоциации о зоне свободной торговли. Нам нужно достичь согласия только по двум позициям: по кукурузе и по пшенице, но по всем остальным пунктам мы достигли согласия", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНН, Украина и Сербия подписали документ, который должен повысить эффективность борьбы с коррупцией. Он касается обмена данными между таможенными органами обеих стран.

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