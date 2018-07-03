Україна і Сербія домовились про обмін даними між митними органами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Україна і Сербія підписали документ, який має підвищити ефективність боротьби з корупцією. Він стосується обміну даними між митними органами обох країн, сказав президент України Петро Порошенко, виступаючи в Белграді, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливий другий документ, який сьогодні було підписано, має на меті боротьбу з корупцією. Про обмін даними між митними органами України і Сербії, для того, щоб ми мали сковзну митну декларацію, щоб не дозволяти тим, хто не чесний на руку, ухилятись від податків – що в Україні, що у Сербії, і підвищити ефективність боротьби з корупцією", - сказав він.
За словами Президента, це - той документ, який він прагне, щоб Україна підписала з усіма головними країнами-партнерами.
"Я думаю, що цей процес точно буде продовжено", - додав він.
Як повідомляв УНН, Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим.