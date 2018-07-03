Украина и Сербия договорились об обмене данными между таможенными органами

"Очень важный второй документ, который сегодня был подписан, имеет целью борьбу с коррупцией. Об обмене данными между таможенными органами Украины и Сербии, для того, чтобы мы имели скользящую таможенную декларацию, чтобы не позволять тем, кто не честный на руку, уклоняться от налогов - что в Украине, что в Сербии и повысить эффективность борьбы с коррупцией", - сказал он.



По словам Президента, это - тот документ, который он хочет, чтобы Украина подписала со всеми главными партнерами.



"Я думаю, что этот процесс точно будет продолжено", - добавил он.



Как сообщал УНН, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме.