Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Про це повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко у своєму Twitter, передає УНН.
"Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", - написав він.
Підписанню двосторонніх угод передували переговори між Президентами України та Сербії, а також переговори делегацій Сербії та України на пленарному засіданні.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Республіки Сербія на запрошення Президента цієї країни Александра Вучича. Про це повідомила прес-служба глави держави.
Раніше Україна домовилась із Сербією про подальшу лібералізацію візового режиму.