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Завтра Порошенко здійснить офіційний візит до Сербії

Завтра Порошенко здійснить офіційний візит до Сербії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. 3 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Республіки Сербія на запрошення Президента цієї країни Александра Вучича. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН

“Програмою візиту передбачені переговори Президента України з Президентом Сербії Александром Вучичем, Прем’єр-міністром Анною Брнабич, Головою Народної Скупщини Маєю Гойкович та Сербським Патріархом Іринеєм”, — йдеться у повідомленні.

Також заплановано участь Глави Української держави разом з Президентом Сербії у відкритті українсько-сербського бізнес-форуму.

Як зазначається, у рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

Раніше Україна домовилась із Сербією про подальшу лібералізацію візового режиму.

Зазначимо, що попередні офіційні візити на рівні глав держав між Україною і Сербією відбулись упродовж липня 2013 року.

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