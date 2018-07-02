Завтра Порошенко здійснить офіційний візит до Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. 3 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Республіки Сербія на запрошення Президента цієї країни Александра Вучича. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН.
“Програмою візиту передбачені переговори Президента України з Президентом Сербії Александром Вучичем, Прем’єр-міністром Анною Брнабич, Головою Народної Скупщини Маєю Гойкович та Сербським Патріархом Іринеєм”, — йдеться у повідомленні.
Також заплановано участь Глави Української держави разом з Президентом Сербії у відкритті українсько-сербського бізнес-форуму.
Як зазначається, у рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.
Раніше Україна домовилась із Сербією про подальшу лібералізацію візового режиму.
Зазначимо, що попередні офіційні візити на рівні глав держав між Україною і Сербією відбулись упродовж липня 2013 року.