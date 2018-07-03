Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.
"Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - написал он.
Подписанию двусторонних соглашений предшествовали переговоры между Президентами Украины и Сербии, а также переговоры делегаций Сербии и Украины на пленарном заседании.
Как сообщал УНН, сегодня, 3 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия по приглашению Президента этой страны Александра Вучич. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее Украина договорилась с Сербией о дальнейшей либерализации визового режима.