Україна і Ізраїль погодили угоду про ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна та Ізраїль на політичному рівні узгодили угоду про зону вільної торгівлі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України за підсумками візиту Павла Клімкіна до Ізраїлю, передає УНН.
“Одним із головних підсумків візиту Павла Клімкіна стало узгодження з вищим керівництвом Держави Ізраїль на політичному рівні готовності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, переговори щодо якої тривали майже 6 років”, — зазначили у зовнішньо-дипломатичному відомстві.
За інформацією МЗС, Павло Клімкін на зустрічі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, де було обговорено питання двостороннього співробітництва, передусім майбутній візит прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну.
Міністр П.Клімкін також зустрівся з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Було обговорено, зокрема, питання створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.
Нагадаємо, 28 березня було завершено переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Також було затверджено подальший план дій для підписання угоди, зокрема, здійснення її детальної юридичної вивірки та подання відповідним органам обох країн для затвердження.