Україна та Ізраїль завершили переговори щодо ЗВТ

"У 2017 році ми інтенсивно проводили переговори про ЗВТ з Ізраїлем. Вже зараз торгівля з Ізраїлем сягає 800 млн доларів (без угоди про ЗВТ). Перемовини з Ізраїлем вже завершилися. Сьогодні буде спільна заява урядів країн, про те, що вийшли на фіналізацію угоди про ЗВТ", - повідомив Гройсман.

За його словами, ЗВТ з Ізраїлем позитивно відобразиться на розвитку економіки.

Нагадаємо, у 2017-му році заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська повідомила, що українська сторона сподівається на завершення переговорів щодо підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем до кінця року.