Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ

"В 2017 году мы интенсивно проводили переговоры о ЗСТ с Израилем. Уже сейчас торговля с Израилем достигает 800 млн долларов (без соглашения о ЗСТ). Переговоры с Израилем уже завершились. Сегодня будет совместное заявление правительств стран, о том, что мы вышли к финализации соглашения о ЗСТ", - сообщил Гройсман.

По его словам, ЗСТ с Израилем положительно отразится на развитии экономики.

Напомним, в 2017 году заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская сообщила, что украинская сторона надеется на завершение переговоров о подписании соглашения о ЗСТ с Израилем до конца года.