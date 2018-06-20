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Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о ЗСТ

Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о ЗСТ

Киев  •  УНН

 • 10843 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина и Израиль на политическом уровне согласовали готовность соглашения о зоне свободной торговли. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины по итогам визита Павла Климкина в Израиль, передает УНН.

“Одним из главных итогов визита Павла Климкина стало согласования с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти 6 лет”, — отметили в наружно-дипломатическом ведомстве.

По информации МИД, Павел Климкин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего будущий визит премьер-министра Израиля в Украине.

Министр П.Климкин также встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ. Был обсужден, в частности, вопрос создания Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

Напомним, 28 марта было завершено переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем. Также был утвержден дальнейший план действий для подписания соглашения, в частности, осуществление ее детальной юридической выверки и представления соответствующим органам обеих стран для утверждения.

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