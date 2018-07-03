Україна і Сербія дуже близькі до підписання угоди про ЗВТ - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Україна та Сербія дуже близькі до підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами, залишилось лише узгодити два пункти. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час виступу на сербсько-українському бізнес-форумі, передає УНН.
"Ми нічого не обіцяли, але ми дуже близькі до підписання асоціації про зону вільної торгівлі. Нам треба досягнути згоди тільки по двох позиціях: по кукурудзі та по пшениці, але по всіх інших пунктах ми досягнули згоди", - заявив Порошенко.
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Як повідомляв УНН, Україна і Сербія підписали документ, який має підвищити ефективність боротьби з корупцією. Він стосується обміну даними між митними органами обох країн.