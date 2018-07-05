Великобритания и Украина провели консультации относительно двусторонних связей после Brexit

"Украина и Великобритания договорились работать над укреплением британско-украинских связей и увеличением объемов двусторонней торговли и инвестиций между странами после выхода Великобритании из ЕС", - говорится в совместном заявлении Великобритании и Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.



Кроме того, в совместном заявлении сказано, что Украина приветствует намерение Великобритании избежать любых перебоев в торговле, пока длится процесс выхода Великобритании из ЕС.



Так, обе страны поздравили текущие консультации по обеспечению непрерывности действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (УВЗСТ), что способствует двусторонней торговле в объеме более 1,7 млрд фунтов стерлингов, после выхода Великобритании из Европейского Союза.



"Великобритания сообщила Украине о договоренности с Евросоюзом, достигнутой на встрече Европейского совета в марте, что Великобритания будет считаться страной-членом ЕС в контексте международных соглашений в течение переходного периода. Это должно придать уверенности британским и украинским бизнесам в том, что в течение переходного периода не будут нарушены имеющиеся торговые отношения и что льготные условия Соглашения между Украиной и ЕС будут и в дальнейшем применяться обеими сторонами", - говорится в сообщении.



Обе страны договорились работать над укреплением британско-украинских торговый связей.



Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на законодательство премьер-министра Терезы Мэй о выходе Соединенного Королевства с ЕС.



