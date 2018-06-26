Британська королева Єлизавета схвалила Brexit

Спікер Палати Громад Джон Беркоу заявив, монарх видала так звану королівську санкцію на законопроект про вихід з блоку, прийнятий обома палатами парламенту минулого тижня.



"Я повинен повідомити Палату відповідно до Закону про Королівські акти 1967 р. про те, що її Величність висловила її королівську згоду на такі акти ... Закону про виходу з Європейського Союзу 2018 р.", - заявив спікер Беркоу в ході засідання палати.



Нагадаємо, Сполучене Королівство планує представити нові деталі свого бачення Brexit після саміту ЄС, який відбудеться в Брюсселі 28-29 червня.



