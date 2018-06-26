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Лондон представить нові деталі свого бачення Brexit після саміту ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Сполучене Королівство представить нові деталі свого бачення Brexit після саміту ЄС, який відбудеться в Брюсселі 28-29 червня. Про це в понеділок повідомила прес-служба британського прем'єр-міністерки Терези Мей, яка провела зустріч у Лондоні з головою Європейської ради Дональдом Туском, інформує УНН.

“Прем’єр-міністр сказала, що Великобританія більш докладно викладе своє бачення майбутніх відносин з ЄС у Білій книзі (офіційне урядове видання, що лежить в основі підготовки законодавчого акту - прим. ред.) після червневого засідання Європейської ради”, — сказав прес-секретар Мей.

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Нагадаємо, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року Бельгії. За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори по Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер.

Сполучене Королівство офіційно вийде зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Після цього між Лондоном і Брюсселем протягом 21 місяця діятиме перехідний період, під час якого Великобританії і ЄС належить домовитися про майбутнє партнерство.

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Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил Євросоюзу, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.

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