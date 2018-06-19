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Палата лордів підтримала право парламентського вето на угоду щодо "Brexit"

Палата лордів підтримала право парламентського вето на угоду щодо "Brexit"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Верхня палата британського парламенту в понеділок висловилася за право вищого представницького і законодавчого органу накласти вето на підсумкову угоду між Лондоном і Брюсселем про вихід Великобританії з Євросоюзу. В результаті голосування 354 депутати проголосували за прийняття поправки, ще 235 осіб виступили проти, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Після рішення палати лордів внесена поправка спрямована в нижню палату парламенту Сполученого Королівства. Її обговорення в палаті громад відбудеться 20 червня. У свою чергу, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей виступає проти надання парламенту права вето.

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Як раніше повідомляв УНН, 12 червня Палата громад у вівторок відкинула поправку в білль про вихід Великої Британії з Євросоюзу, що передбачає обмеження повноважень уряду при реалізації Brexit. У разі її прийняття британський парламент міг отримати важелі управління ходом Brexit, а також можливість ініціювати проведення чергового референдуму в період з 30 листопада по 29 березня 2019 року. Відхилення парламентаріями даної поправки розцінюється як значуща перемога для британського прем’єра, оскільки їй завдяки діалогу з депутатами в цілому вдалося подолати розбіжності всередині Консервативної партії.

Нагадаємо, Сполучене Королівство офіційно вийде зі складу Євросоюзу в березні 2019 року. Після цього між Лондоном і Брюсселем протягом 21 місяця діятиме перехідний період, під час якого Великобританії і ЄС належить домовитися про майбутнє партнерство.

Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил Євросоюзу, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.

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