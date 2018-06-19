Палата лордов поддержала право парламентского вето на соглашение по "Brexit"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верхняя палата британского парламента в понедельник высказалась за право высшего представительного и законодательного органа наложить вето на итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из Евросоюза. В результате голосования 354 депутата проголосовали за принятие поправки, еще 235 человек выступили против, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
После решения палаты лордов внесена поправка направлена в нижнюю палату парламента Соединенного Королевства. Ее обсуждение в палате общин состоится 20 июня. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против предоставления парламенту права вето.
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Как ранее сообщал УНН, 12 июня Палата общин во вторник отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза, предусматривающий ограничение полномочий правительства при реализации Brexit. В случае его принятия британский парламент мог получить рычаги управления ходом Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года. Отклонение парламентариями данной поправки расценивается как значимая победа для британского премьера, поскольку ей благодаря диалогу с депутатами в целом удалось преодолеть разногласия внутри Консервативной партии.
Напомним, Соединенное Королевство официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем в течение 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.
В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решение суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.