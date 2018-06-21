Британський парламент підтримав законопроект Мей щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Урядовий законопроект щодо Brexit пройшов через британський парламент після того, як прем'єру Терезі Мей вдалося знайти компроміс з депутатами з Консерватовной партії, яку вона представляє. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
Палата лордів прийняла поправку до законопроекту щодо виходу країни з ЄС, який їм спрямували з палати громад, що означає, що тепер законопроект піде на погодження королеві, після чого він стане законом.
Раніше уряд уникнув поразки при голосуванні в палаті громад щодо законопроекту, який наділяє парламентарів правом голосу щодо умов Brexit. Проект не підтримали 319 депутатів, 303 підтримали його.
Прем'єр-міністр назвала це "вирішальним кроком" для того, щоб Brexit пройшов "гладко".
"Сьогоднішнє голосування показує людям у Великій Британії і в ЄС, що обрані представники в цій країні справляються зі своєю роботою і забезпечують волю британського народу", - зазначила Мей.
"Протягом наступних кількох тижнів ми опублікуємо детальнішу інформацію про наші очікувані майбутні відносини з ЄС в "білій книзі" і передамо законопроекти щодо торгівлі та митних питань в палату громад", - додала вона.
Як повідомляв УНН, стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців.